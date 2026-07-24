Moto gp Domenicali Ducati | La lotta mondiale è una possibilità un mese fa…

A tre mesi dalla sua posizione di oltre 100 punti dietro in classifica, la Ducati si trova ora in corsa per il titolo mondiale di MotoGP. La squadra ha mantenuto l’impegno e migliorato le prestazioni, portando la moto a competere con i leader della stagione. La possibilità di vincere il campionato è diventata concreta, anche se la corsa è ancora aperta.

Bologna, 24 luglio 2026 – Quando Marc Marquez era distanziato di oltre 100 punti in classifica, nessuno avrebbe mai potuto pensare a una Ducati ancora in lizza per il mondiale tre mesi dopo. E invece è successo, grazie a una rimonta poderosa e a qualche passo falso degli avversari. Tre vittorie nelle ultime quattro gare hanno dato al numero 93 lo slancio decisivo per rientrare in corsa, e infatti oggi il distacco in classifica è solo di 18 punti, con Jorge Martin a quota 208 e Marc a 190, con in mezzo Ai Ogura a quota 194. Una benedizione per Ducati, che può sfruttare anche la costanza di Fabio Di Giannantonio, l’alfiere di VR46 che da piccola formichina è sempre rimasto nella parte alta della classifica. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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