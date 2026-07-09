Moto gp Bagnaia sull’addio a Ducati | Orgoglioso di quanto fatto

Dopo otto stagioni, il pilota di MotoGP ha annunciato l’addio alla squadra con cui ha corso dal 2019. Durante il suo periodo con la casa motociclistica, ha partecipato a numerose gare e ottenuto risultati significativi. Il pilota ha dichiarato di essere orgoglioso di quanto fatto durante questa collaborazione. L’addio segna la fine di un ciclo che ha lasciato un’impronta importante nel campionato. La notizia ha suscitato attenzione tra gli appassionati e gli addetti ai lavori.

Bologna, 9 luglio 2026 - Ci sono storie che finiscono per segnare un'epoca. Quella tra Francesco Bagnaia e Ducati è una di queste. Otto stagioni insieme, dal debutto in MotoGP nel 2019 fino all'addio annunciato qualche giorno fa, hanno scritto alcune delle pagine più importanti della storia recente del Motomondiale. Un ciclo che ha portato il pilota piemontese e la Casa di Borgo Panigale sul tetto del mondo, dominando la scena con una moto, la Desmosedici, imbattibile. Quando Pecco arrivò nell'universo Ducati, la Desmosedici era già una moto capace di vincere, ma non ancora quella macchina quasi perfetta che oggi rappresenta il punto di riferimento del motomondiale. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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La DUCATI e BAGNAIA si separano: Percorsi diversi, nuove sfide

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