L’80ª Mostra del cinema a Venezia si concentra su tematiche attuali, con un programma ricco di film italiani e pochi statunitensi. La manifestazione mira a offrire uno sguardo sulla crisi militare, politica e umana contemporanea. La selezione include numerose produzioni nazionali, mentre quelle americane sono meno rappresentate. La rassegna si tiene nella tradizionale cornice veneziana, con proiezioni e eventi dedicati al cinema internazionale. La mostra si svolge fino a data da definire.

VENEZIA - «Una finestra aperta sul mondo contemporaneo per riflettere la situazione di crisi militare, politica e umana che stiamo vivendo»: così Alberto Barbera, direttore della Mostra del cinema di Venezia ha definito il programma della ottantreesima edizione del festival che si aprirà il 2 settembre per chiudersi la sera del 12 con le premiazioni ufficiali. «Sono arrivati per la selezione – continua Barbera – ben 4500 film, tra fiction, cortometraggi e documentari che mostrano quanto il cinema sia ancora il più importante strumento per raccontare il reale che viviamo: i film sono l’hashtag del mondo contemporaneo». La struttura della... 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

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© Ilgazzettino.it - Mostra del cinema, una finestra sempre aperta sul mondo: il programma dell'80° edizione. Tanta Italia, pochi Usa

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