mostra del cinema di venezia 2026 chi sono i 5 italiani in gara

Alla Mostra del Cinema di Venezia 2026, cinque film italiani sono stati selezionati per la competizione ufficiale. Questa scelta rappresenta un cambiamento significativo rispetto alle edizioni precedenti. La selezione include opere realizzate da registi italiani, che si contenderanno il Leone d’Oro e altri premi. La presenza di questi cinque titoli evidenzia un rinnovato interesse per il cinema nazionale nel contesto della manifestazione.

Il verdetto del cartellone ufficiale per l’ 83ª Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia segna un cambio di passo netto per il cinema italiano. Se la Primavera sulla Croisette aveva destato più di una perplessità nell’ambiente per la totale assenza di titoli nostrani nel concorso principale di Cannes, la selezione firmata dal direttore artistico Alberto Barbera risponde con un’imponente presenza tricolore: sono infatti cinque le opere italiane inserite nella corsa al Leone d’Oro. Un quintetto eterogeneo per stili, registri e percorsi generazionali, chiamato a rappresentare la vivacità del nostro cinema in un momento di complessa ridefinizione dei mercati e dei linguaggi contemporanei. 🔗 Leggi su Dilei.it

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Cinque italiani in concorso alla Mostra del cinema di Venezia 2026Cinque film italiani sono stati selezionati tra i 20 in concorso alla 83ª Mostra del Cinema di Venezia, che si terrà dal 2 al 12 settembre 2026.

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