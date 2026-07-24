Si attendono ancora i risultati dell’autopsia sulla morte di Fakir. Nel frattempo, si è scoperto che poco prima di essere ricoverato, l’uomo si era rivolto al pronto soccorso e successivamente era stato indirizzato al Centro di salute mentale, con un appuntamento programmato per i primi di agosto.

Si attendono gli esiti dell’autopsia. Nel mentre emergono nuovi elementi: Abderrahim Fakir dopo essersi recato al pronto soccorso era stato inviato al Centro di salute mentale ed aveva un appuntamento per i primi di agosto. Intanto lo scontro politico tra Piantedosi e Lepore prosegue Sulla morte di Abderrahim Fakir proseguono gli scontri politici e al contempo emergono nuovi elementi che pongono domande. Il tutto in attesa dei risultati dell’autopsia sul corpo del 42enne deceduto durante un fermo di polizia. Tra gli elementi emersi di recente c’è un accesso al pronto soccorso all’ospedale Maggiore di Bologna del 20 giugno scorso, per unproblema di tipo psichiatrico. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Morte Fakir, si attendono esiti autopsia. Era seguito dal Centro di salute mentale

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