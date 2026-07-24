Morte Fakir emersi nuovi VIDEO prima dell' intervento di Polizia | il 42enne batte sui garage si rotola per terra urla frasi sconnesse

Notizia in breve

Sono stati diffusi nuovi video che mostrano gli ultimi momenti prima dell'intervento di polizia in cui è deceduto un uomo di 42 anni. Nei filmati si vede l'uomo colpire i garage, rotolare a terra e urlare frasi sconnesse. I video riprendono anche la colluttazione con un automobilista e le manovre di contenimento da parte delle forze dell'ordine.