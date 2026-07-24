Morte Fakir emersi nuovi VIDEO prima dell' intervento di Polizia | il 42enne batte sui garage si rotola per terra urla frasi sconnesse
Sono stati diffusi nuovi video che mostrano gli ultimi momenti prima dell'intervento di polizia in cui è deceduto un uomo di 42 anni. Nei filmati si vede l'uomo colpire i garage, rotolare a terra e urlare frasi sconnesse. I video riprendono anche la colluttazione con un automobilista e le manovre di contenimento da parte delle forze dell'ordine.
Spuntano nuovi video che riprendono gli istanti precedenti alla colluttazione tra Fakir e l'automobilista e alle manovre di contenimento messe in atto dalla Polizia. Fakir, in preda allo stato confusionario, si contorce a terra scalzo pronunciando frasi "senza senso" Altri video, altri minuti. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
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