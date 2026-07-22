Prima dell'intervento delle forze dell'ordine, un video mostra Abderrahim Fakir sdraiato a terra con le gambe rivolte verso l'alto su una scalinata in zona Pilastro. Nel filmato si sentono frasi sconnesse e un cittadino gli dice di mantenere la calma. Poco dopo, la polizia ha immobilizzato Fakir, che è stato successivamente trasferito in ospedale dove è deceduto.

Bologna, 22 luglio 2026 – Poco prima che i poliziotti lo buttassero a terra, Abderrahim Fakir era steso a terra coi piedi rivolti verso l’alto su una scalinata, al Pilastro, dove poco dopo avrebbe perso la vita. In questo filmato, il 42enne urla frasi sconnesse, si dimena, sembra chiedere aiuto. A un certo punto nel video si sente chiaramente un cittadino, fuori dal campo visivo, gridare: “Devi stare calmo". Ma lui è agitatissimo, dice: “Lasciami” e altre parole incomprensibili. Di lì a poco scoppierà una lite con due cittadini e la polizia interverrà buttandolo a terra e praticando un intervento contenitivo. Sono gli ultimi istanti di vita di Fakir. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Il video di Fakir prima dell’intervento della polizia: sdraiato a terra, le frasi sconnesse. Un cittadino: “Devi stare calmo”

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