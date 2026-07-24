I commercianti della zona segnalano danni per almeno 30 mila euro tra vetrine rotte e dehors danneggiati, dopo gli scontri legati alla morte di Fakir. Molti esercizi hanno dovuto chiudere prima del previsto, perdendo incassi. Nel frattempo, alcuni turisti austriaci hanno annullato i loro viaggi, evitando la zona. I commercianti chiedono di ridurre le tensioni e di calmare gli animi.

Almeno 30 mila euro di danni materiali a vetrine e dehors. A cui vanno aggiunti i mancati incassi derivanti dalla chiusura anticipata di negozi, bar e ristoranti e dalle numerose disdette arrivate dai turisti anche per le serate successive agli scontri, come ha scelto di fare suo malgrado un gruppo di 24 austriaci che avevano prenotato per venerdì in un locale del centro. È la prima stima presentata dalle attività commerciali che si affacciano sulle vie del centro di Bologna che lunedì sera sono state teatro della guerriglia urbana esplosa a latere del presidio convocato dal sindaco Matteo Lepore dopo la morte di Abderrahim Fakir e che in alcuni casi sono diventati luoghi di riparo per i passanti in fuga. 🔗 Leggi su Corrieredibologna.corriere.it

© Corrieredibologna.corriere.it - Morte di Fakir, i commercianti: «Ora abbassare i toni». Il caso dei turisti austriaci che hanno annullato il viaggio dopo gli scontri

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