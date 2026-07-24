La famiglia di Alex Marangon ha presentato opposizione all’archiviazione del caso sulla sua morte dopo un rito sciamanico. La procura di Treviso aveva chiesto di chiudere le indagini, ritenendo le prove insufficienti. Tuttavia, i familiari sostengono che le richieste siano “affrettate e infondate” e chiedono di proseguire le verifiche. La decisione sulla richiesta di archiviazione sarà presa dal giudice.

Le richieste di archiviazione avanzate dalla procura di Treviso sulla morte di Alex Marangon sono «affrettate e infondate». È con questa posizione che la famiglia del venticinquenne di Marcon, rappresentata dall’avvocato Stefano Tigani, ha depositato al giudice per le indagini preliminari due articolate opposizioni contro la chiusura dei fascicoli per omicidio volontario e morte come conseguenza di altro reato. Un passaggio cruciale per smontare la tesi del pubblico ministero Giovanni Valmassoi, secondo cui il ragazzo si sarebbe lanciato nel vuoto, nella notte tra il 29 e il 30 giugno del 2024, dalla terrazza dell’abbazia di Santa Bona a Vidor per un delirio provocato dall’assunzione di ayahuasca e cocaina. 🔗 Leggi su Corrieredelveneto.corriere.it

© Corrieredelveneto.corriere.it - Morte Alex Marangon dopo il rito sciamanico, la famiglia insiste e si oppone all'archiviazione

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«Alex Marangon caduto da solo, era alterato da ayahuasca e cocaina»: la Procura verso la chiusura

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