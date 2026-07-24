La famiglia di Alex Marangon si oppone alle richieste di archiviazione relative alla sua morte dopo un rito sciamanico. L’avvocato della famiglia ha definito le richieste come «affrettate e infondate». La questione riguarda ancora l’indagine sulla vicenda, senza ulteriori dettagli sui motivi o sui soggetti coinvolti. Le parti coinvolte continuano a sostenere la propria posizione, mentre l’indagine prosegue senza ulteriori sviluppi pubblici.

TREVISO «Affrettate e infondate». La famiglia di Alex Marangon, assistita dall’avvocato Stefano Tigani, definisce così le due richieste di archiviazione (una per l’ipotesi di omicidio, l’altra per quella di morte in conseguenza di altro reato) firmate e inviate al gip di Treviso dal sostituto procuratore Giovanni Valmassoi sul giallo che avvolge la morte del figlio, il barista veneziano di 25 anni trovato cadavere nel Piave il 2 luglio 2024. Dopo che, nella notte tra il 29 e il 30 giugno, aveva partecipato a un “rito sciamanico” a base di ayahuasca all’abbazia di Santa Bona di Vidor (Treviso). I genitori di Alex, tramite il loro legale, hanno impugnato entrambe le richieste di archiviazione, come preannunciato. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

© Ilgazzettino.it - Alex Marangon, morto dopo il rito sciamanico, la famiglia si oppone alle richieste di archiviazione: «Affrettate e infondate»

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