Mondiali di Scherma 2026 sciabola avanti | Torre Gallo Neri e Bertini qualificati al tabellone principale
Quattro atleti italiani di sciabola maschile si sono qualificati al tabellone principale dei Mondiali di scherma 2026, disputati a Hong Kong. La qualificazione è avvenuta nella terza giornata di gare, con Torre, Gallo, Neri e Bertini che hanno superato le eliminatorie. La competizione si svolge tra il 24 e il 30 luglio 2026.
Hong Kong, 24 luglio 2026 – La sciabola maschile azzurra fa en plein: quattro su quattro al tabellone principale di lunedì. Nella terza giornata dei Campionati del Mondo di Scherma a Hong Kong 2026, che chiudeva il programma dedicato alle qualificazioni, gli sciabolatori azzurri Pietro Torre, Michele Gallo, Matteo Neri e Cosimo Bertini hanno staccato tutti il pass per la giornata in cui saranno in palio le medaglie. Nel venerdì asiatico, l’Italia è stata spettatrice dei preliminari del fioretto femminile. Le fiorettiste Martina Batini, numero 1 al mondo, Martina Favaretto (2), Arianna Errigo, (5), e Anna Cristino (6) erano infatti tutte già ammesse al tabellone principale per diritto di ranking. 🔗 Leggi su Ilfaroonline.it
Segui gli aggiornamenti su Mondiali.
Notizie e thread social correlati
Scherma, Viale e Spica superano i preliminari dei Mondiali. Tre azzurre nel tabellone principale della sciabolaTre sciabolatrici italiane sono riuscite a superare i turni preliminari e accederanno al tabellone principale dei Mondiali di scherma 2026, in corso...
LIVE Scherma, Europei 2026 in DIRETTA: derby Cristino-Errigo negli ottavi del fioretto. Flop Favaretto, solo Gallo avanti nella sciabolaNel torneo di scherma agli Europei 2026, ungherese Papp ha superato Batini 15-13 e si è qualificata per i quarti di finale.
Temi più discussi: Mondiali di Scherma 2026: programma, orari, calendario e dove vedere in diretta tv e streaming; Mondiali di scherma, Viale e Spica centrano il tabellone. Out Santarelli e Rotili; Mondiali di Hong Kong 2026, prima giornata di qualificazioni – Link risultati live; Mondiali di scherma 2026 a Hong Kong, Cina: l'Italia punta in alto dopo una stagione da protagonista.
Mondiali di Scherma 2026, l’Italia in pedana: avanti in tabellone Mariella viale e Manuela Spica ilfaroonline.it/2026/07/23/mon… #news #notizie #cronaca x.com
Salute, benessere e inclusione al centro dei Mondiali Assoluti 2026. Oggi, all’Asia World Expo di Hong Kong, la Federazione Internazionale di Scherma ha organizzato la Conferenza di Medicina Sportiva focalizzata sulla tutela della salute degli atleti attraver facebook
260723 Jackson Wang ha confermato la sua partecipazione ai Campionati Mondiali di Scherma a Hong Kong, Cina 2026. reddit
Scherma, gli sciabolatori calano il poker e si qualificano per il tabellone principale ai MondialiL'ultima giornata dei Mondiali di scherma ad Hong Kong dedicata alle qualificazioni si chiude in maniera molto positiva per i colori azzurri. L'attenzione ... oasport.it
Mondiali scherma: Viale e Spica avanzano, Italia a tre nella sciabolaLe azzurre Mariella Viale e Manuela Spica hanno conquistato la qualificazione al tabellone principale della sciabola femminile ai Mondiali di scherma di Hong Kong 2026. Le due atlete si uniscono così ... it.blastingnews.com