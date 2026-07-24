Mondiali di Scherma 2026 sciabola avanti | Torre Gallo Neri e Bertini qualificati al tabellone principale

Quattro atleti italiani di sciabola maschile si sono qualificati al tabellone principale dei Mondiali di scherma 2026, disputati a Hong Kong. La qualificazione è avvenuta nella terza giornata di gare, con Torre, Gallo, Neri e Bertini che hanno superato le eliminatorie. La competizione si svolge tra il 24 e il 30 luglio 2026.

Hong Kong, 24 luglio 2026 – La sciabola maschile azzurra fa en plein: quattro su quattro al tabellone principale di lunedì. Nella terza giornata dei Campionati del Mondo di Scherma a Hong Kong 2026, che chiudeva il programma dedicato alle qualificazioni, gli sciabolatori azzurri Pietro Torre, Michele Gallo, Matteo Neri e Cosimo Bertini hanno staccato tutti il pass per la giornata in cui saranno in palio le medaglie. Nel venerdì asiatico, l’Italia è stata spettatrice dei preliminari del fioretto femminile. Le fiorettiste Martina Batini, numero 1 al mondo, Martina Favaretto (2), Arianna Errigo, (5), e Anna Cristino (6) erano infatti tutte già ammesse al tabellone principale per diritto di ranking. 🔗 Leggi su Ilfaroonline.it

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