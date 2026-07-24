Nel mondiale rally WRC 2026, i team si preparano alla tappa in Finlandia dal 31 luglio al 2 agosto, dopo il nono appuntamento in Estonia. Nel frattempo, sono state annunciate nuove regole per il campionato 2027, con dettagli ancora riservati sulla partecipazione di Lancia. La stagione attuale prosegue con i piloti che affrontano le sfide su terreni vari e le squadre studiano le strategie per le prossime stagioni.

Il mondiale rally Wrc 2026 è in pieno svolgimento e, dopo il nono appuntamento stagionale, disputato in Estonia nel weekend dal 17 al 19 luglio, i team e gli equipaggi sono pronti ad affrontare la storica tappa in Finlandia, in programma dal 31 luglio al 2 agosto prossimi. Ma l'attenzione principale per tutte le case coinvolte nel campionato è di certo rivolta alle regole per la stagione 2027. La situazione è ancora un po' incerta e il tavolo delle trattative (a cui siedono anche i rappresentanti della Fia e del Promoter) rimane ancora aperto, come ha spiegato a Torino in una tavola rotonda con i giornalisti Luca Martello, da fine aprile responsabile di Lancia Corse (ruolo ereditato da Eugenio Franzetti, passato alla guida del marketing di Alfa Romeo). 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Mondiale rally: nuove regole Wrc 2027. Cosa farà Lancia

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WHY Ogier REJECTS the FIA's WRC 2027 Plan!

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