Molo 13

Da nonewsmagazine.com 24 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Un ristorante di pesce in zona centrale ha comunicato gli orari di apertura settimanali. Lunedì è aperto dalle 19 alle 22:30, mentre martedì, mercoledì, giovedì e venerdì si può mangiare a pranzo dalle 12 alle 14:30 e a cena fino alle 22:30 o 23:15. Sabato si resta aperti fino alle 23:15, domenica il locale rimane chiuso. La sede si trova in via Rubens, 13, e il numero di telefono è 02 4042743.

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CATEGORIA. Pesce FASCIA DI PREZZO. xxxx MENÙ. xxxxx CONTATTI. Via Rubens, 13 02 4042743 www.molo13.it SOCIAL.        ORARI. Lunedì: 19–22:30 Martedì: 12:00–14:30 19–22:30 Mercoledì: 12:00–14:30 19–22:30 Giovedì: 12:00–14:30 19–22:30 Venerdì: 12:00–14:30 19–23:15 Sabato: 12:00–14:30 19–23:15 Domenica: – ALTERNATIVE IN ZONA. L'articolo proviene da No News Magazine. 🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com

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