Notizia in breve

Un ristorante di pesce in zona centrale ha comunicato gli orari di apertura settimanali. Lunedì è aperto dalle 19 alle 22:30, mentre martedì, mercoledì, giovedì e venerdì si può mangiare a pranzo dalle 12 alle 14:30 e a cena fino alle 22:30 o 23:15. Sabato si resta aperti fino alle 23:15, domenica il locale rimane chiuso. La sede si trova in via Rubens, 13, e il numero di telefono è 02 4042743.