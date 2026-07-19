Intossicati da monossido al molo

Da ilrestodelcarlino.it 19 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Due uomini di 52 e 56 anni sono stati soccorsi nella notte dopo aver accusato intossicazione da monossido di carbonio a bordo di una chiatta ancorata al molo sud. Entrambi sono stati trasportati in ospedale in condizioni di urgenza. L’incidente si è verificato mentre si trovavano sulla nave, e le cause dell’intossicazione sono ancora in fase di accertamento. Non ci sono altre persone coinvolte nel fatto.

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Intossicazione da monossido di carbonio a bordo di una chiatta ancorata al molo sud: paura per due persone. Due uomini, un 56enne e un 52enne, entrambi anconetani, sono stati soccorsi nella notte e trasferiti d’urgenza in ospedale. L’allarme è scattato intorno all’1,30 dell’altra notte. I due si trovavano a bordo dell’imbarcazione quando hanno iniziato ad accusare un malore dopo essere stati sottocoperta a svolgere delle mansioni. Il più anziano dei due, che è il comandante dell’imbarcazione, ha perso conoscenza. Si è ripreso solo poco prima dell’arrivo dei soccorsi. L’altro, invece, ha accusato forte mal di testa e vomito. A quel punto è scattato subito l’allarme ai soccorsi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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