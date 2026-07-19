Due uomini di 52 e 56 anni sono stati soccorsi nella notte dopo aver accusato intossicazione da monossido di carbonio a bordo di una chiatta ancorata al molo sud. Entrambi sono stati trasportati in ospedale in condizioni di urgenza. L’incidente si è verificato mentre si trovavano sulla nave, e le cause dell’intossicazione sono ancora in fase di accertamento. Non ci sono altre persone coinvolte nel fatto.

Intossicazione da monossido di carbonio a bordo di una chiatta ancorata al molo sud: paura per due persone. Due uomini, un 56enne e un 52enne, entrambi anconetani, sono stati soccorsi nella notte e trasferiti d’urgenza in ospedale. L’allarme è scattato intorno all’1,30 dell’altra notte. I due si trovavano a bordo dell’imbarcazione quando hanno iniziato ad accusare un malore dopo essere stati sottocoperta a svolgere delle mansioni. Il più anziano dei due, che è il comandante dell’imbarcazione, ha perso conoscenza. Si è ripreso solo poco prima dell’arrivo dei soccorsi. L’altro, invece, ha accusato forte mal di testa e vomito. A quel punto è scattato subito l’allarme ai soccorsi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Intossicati da monossido al molo

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Maldive: «Possibile intossicazione da monossido»Nelle Maldive si indaga su un’ipotesi di intossicazione da monossido di carbonio, dopo il decesso di un sub che cercava i corpi di quattro turisti...

Lampedusa, Molo Favarolo diventa “Molo Papa Francesco”: l’intitolazione di Leone XIVA Lampedusa, il Molo Favarolo è stato rinominato “Molo Papa Francesco” con l’inaugurazione di una grande stele a forma di conchiglia che porta questa...

Temi più discussi: Intossicati da monossido al molo; Intossicati a casa dal monossido: tecnico e titolare condannati; Incendio in casa, due carabinieri intossicati per salvare un 45enne; Dj Ryan Spiteri e Jessica Camilleri trovati morti nel garage, spunta l'ipotesi avvelenamento da monossido: il giallo.

Intossicati da monossido al moloIntossicazione da monossido di carbonio a bordo di una chiatta ancorata al molo sud: paura per due persone. Due uomini, un 56enne e un 52enne, entrambi anconetani, sono stati soccorsi nella notte e ... ilrestodelcarlino.it

Famiglia intossicata da monossido di carbonio a Lecco, anche bimbo di 6 mesi tra i ricoveratiSei persone, residenti a Calolziocorte (Lecco) sono state ricoverate nell’ospedale Niguarda di Milano: sono state intossicate dal monossido di carbonio. Non sarebbero in gravi condizioni. A dare ... fanpage.it