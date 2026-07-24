moda design e fascino i diamanti di anversa

Un uomo è stato arrestato in una zona di mercato di diamanti, dopo aver tentato di vendere pietre preziose senza autorizzazione. La polizia ha sequestrato diversi diamanti di varie dimensioni e valore. L’arresto è avvenuto durante un'operazione antidroga, ma sono stati trovati anche i diamanti. La merce è stata sottoposta a sequestro. L’indagato si trova ora in custodia, in attesa di ulteriori accertamenti.

È la capitale mondiale dei diamanti, celebrata anche da film e serie tv (Rough Diamonds, ad esempio), sarà forse per questo che possiede ancora il fascino della gemma rara? O perché non è sulle rotte dell’overtourism, con quel carattere un po’ complesso e a volte indecifrabile dei suoi più famosi artisti? Parliamo di quel gruppo di fashion designer che dagli anni Ottanta ha rivoluzionato la moda internazionale, introducendo sartorialità decostruita, tagli concettuali e attitudine intellettuale, facendo da richiamo per aspiranti stilisti che vogliono studiare all’ Accademia reale di Belle Arti. Anversa ha stile. E si riflette sulla città, sulla sua popolazione (si vedono certi look!), sui suoi negozi, sulla ’movida’ (parola davvero fuori luogo per Anversa!) e anche sui luoghi più turistici. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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