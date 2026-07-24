Mobilità apre noleggio per spostamenti brevi | Crediamo nel territorio

È stato inaugurato un servizio di noleggio per spostamenti brevi a Ferrara, con l’obiettivo di favorire la mobilità locale. La nuova attività mira a offrire un’alternativa ai mezzi tradizionali, puntando sulla fiducia nel territorio. Il gestore ha sottolineato che ogni apertura di questo tipo aiuta a rendere più attivo il tessuto economico della città, contribuendo a un sistema di trasporti più flessibile e accessibile.

FERRARA "Ogni nuova attività che apre le proprie porte rappresenta un segnale di fiducia verso Ferrara e contribuisce a rendere più dinamico il tessuto economico della città". Così l’assessore al Commercio Francesco Carità, che ha portato il saluto dell’Amministrazione comunale all’inaugurazione, ieri mattina di una nuova realtà imprenditoriale. Si tratta di Urban Car Rent, attività specializzata nel noleggio auto a breve termine, nata dall’iniziativa di Salvatore Nappo e Giorgio Muccio con l’obiettivo di offrire un servizio moderno, flessibile e accessibile a cittadini, professionisti, turisti e aziende. La nuova attività, che ha sede in via Darsena, si occupa di mobilità proponendo soluzioni per rispondere alle esigenze di chi ha bisogno di un’auto per uno o più giorni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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