Locauto ha annunciato il ritorno nel settore del noleggio a lungo termine, definendolo un motivo di orgoglio. La società sottolinea che questa attività rappresenta le origini del gruppo. La notizia arriva dopo un periodo di assenza nel segmento e segna una ripresa strategica per l’azienda. Nessun dettaglio sui piani specifici o sui veicoli coinvolti è stato fornito.

“Tornare a investire nel noleggio a lungo termine è motivo di orgoglio per Locauto perché questo business rappresenta le radici del nostro gruppo. Locauto nasce nel 1979 come società di noleggio a lungo termine per poi spostarsi, nel 2005, nel settore del noleggio a breve termine. Il nostro settore sta vivendo un momento di incertezza, per questo vogliamo dare risposte ai nostri consumatori”. Lo ha detto Raffaella Tavazza, Ceo di Locauto Group in occasione dell’incontro con la stampa che ha anticipato l’annuncio della ripresa degli investimenti dell’azienda nel settore del noleggio a lungo termine. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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Mobilità: Tavazza (Locauto), orgogliosi di tornare nel noleggio a lungo termine

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