Minorenni in coma etilico a Ischia | chiuso per 30 giorni il bar che ha venduto alcol ai ragazzini

Un bar di Ischia è stato chiuso per 30 giorni dopo che cinque minori sono stati trovati in coma etilico. La Questura di Napoli ha disposto la sospensione dell’attività del locale, che aveva venduto alcol ai ragazzini. I malori sono avvenuti la scorsa settimana e hanno portato all’intervento delle forze dell’ordine. La chiusura riguarda esclusivamente il locale coinvolto nel caso di somministrazione di alcol ai minorenni.

Dopo i malori accusati da cinque minori la scorsa settimana dovuti all'abuso di alcol, la Questura di Napoli ha chiuso per un mese il bar che gli ha somministrato alcolici. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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