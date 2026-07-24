Un uomo è stato arrestato dai carabinieri di Sansepolcro con l’accusa di aver minacciato e maltrattato la convivente e i figli minorenni. L’arresto è avvenuto in flagranza di reato. La famiglia ha segnalato le violenze, che si sono svolte in ambito domestico. L’uomo è stato portato in caserma e ora si trova in carcere. Le autorità hanno avviato le procedure per le misure di tutela delle vittime.

SANSEPOLCRO – I carabinieri di Sansepolcro hanno arrestato, in flagranza di reato, un uomo ritenuto responsabile dei reati di maltrattamenti contro familiari ai danni della convivente e dei loro figli, minorenni. L’intervento dei militari dell’Arma è scaturito a seguito della richiesta di aiuto pervenuta da un’amica della donna, che, preoccupata per la sua incolumità ha raccontato ai carabinieri di aver appreso che spesso l’uomo, in passato, aveva utilizzato una pistola per intimorire i propri familiari. In particolare, i carabinieri, giunti immediatamente sul posto, hanno eseguito una perquisizione domiciliare, rinvenendo e sequestrando una pistola a salve scacciacani, completa di caricatore e cartucce, posta sotto sequestro. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - Minacce e maltrattamenti alla convivente e ai figli minorenni: arrestato padre e marito padrone

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