Un uomo di 24 anni è stato arrestato a Milano dopo aver seguito una ragazza di 22 anni fino all’ascensore e aver tentato di abusare di lei. La giovane è riuscita a liberarsi urlando, facendo scappare l’aggressore. Il fermo è stato possibile grazie alle immagini delle telecamere di sorveglianza condominiale che hanno documentato i fatti. La ragazza ha riferito di aver vissuto momenti di terrore nella tarda serata.

La giovane è riuscita a liberarsi urlando e mettendo in fuga l’aggressore. Momenti di terrore nella tarda serata di Milano, dove una ragazza di 22 anni è riuscita a sfuggire a un tentativo di violenza sessuale all’interno del condominio in cui vive. Il presunto aggressore, un 24enne di nazionalità egiziana, è stato fermato dalla Polizia Locale poche ore dopo grazie alle immagini registrate dalle telecamere di videosorveglianza, che avrebbero immortalato l’intera scena. L’uomo è ora rinchiuso nel carcere di Bergamo con l’accusa di violenza sessuale, in attesa dell’interrogatorio di garanzia. L’aggressione nell’androne del palazzo. L’episodio è avvenuto nella tarda serata di giovedì 23 luglio, poco prima della mezzanotte, in zona Certosa, nei pressi di piazzale Accursio. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

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© Notizieaudaci.it - Milano, segue una 22enne fino all’ascensore e tenta di abusare di lei: decisivo il video del condominio, fermato un 24enne

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