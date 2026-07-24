Milano capitale mondiale del dialogo e dell' integrazione

Roma, 24 lug. (askanews) - Milano si prepara ad accogliere un nuovo appuntamento internazionale dedicato al futuro della comunicazione, al dialogo tra i popoli e alla costruzione della pace. Dal 29 al 31 luglio 2026, presso il MIND - Milano Innovation District, nell'ambito del Milano Latin Festival, si terrà la presentazione ufficiale del World Meeting del Dialogo, della Parola e della Comunicazione Socio-Umanitaria tra i Popoli, progetto culturale e istituzionale di respiro internazionale dedicato alla promozione del dialogo interculturale e interreligioso, della comunicazione etica e della fraternità umana. L'iniziativa... 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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