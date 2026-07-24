Milan ufficiali i rinnovi di Comotto e Camarda | tre parole chiave e l' accoglienza dei compagni | VIDEO

Il club ha annunciato i rinnovi contrattuali di due giocatori, Comotto e Camarda. La comunicazione è stata accompagnata da un video che mostra anche l’accoglienza dei compagni di squadra. La società prosegue con le operazioni di rafforzamento della rosa, con l’obiettivo di preparare una squadra competitiva sotto la guida di un nuovo allenatore.

Il Milan sta continuando a lavorare per rinforzare la rosa del presente e del futuro per Ruben Amorim. L'obiettivo è quello di dare al nuovo allenatore rossonero la squadra più forte possibile. Serviranno ulteriori innesti di qualità per permettere all'ex Manchester United di far splendere al massimo il suo 3-4-2-1. Nella testa di Gerry Cardinale c'è anche la necessità di puntare e blindare i talenti nati e cresciuti nel settore giovanile del club: tra questi c'è anche l'attaccante Francesco Camarda che sta lavorando a Milanello con Ruben Amorim, pronto alla tournée con la prima squadra. promowebapp Il comunicato ufficiale del Milan sul rinnovo di Francesco Camarda. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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Milan - Amorim vuole i rinnovi ci Camarda e Comotto

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