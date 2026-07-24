Milan novità sul futuro di Fofana | doppio assalto al centrocampista | CM

Il Milan potrebbe perdere il centrocampista francese Youssouf Fofana, considerato uno dei giocatori più richiesti sul mercato. Oltre all’interesse del Besiktas, ci sono segnali di un possibile trasferimento lontano dai rossoneri. Non ci sono ancora conferme ufficiali, ma il nome di Fofana rimane tra i più caldi nelle trattative di mercato attuali.

Il futuro di Youssouf Fofana potrebbe essere lontano dal Milan. Il centrocampista francese è infatti uno dei nomi più caldi del mercato rossonero e, oltre al concreto interesse del Besiktas, secondo le informazioni di Calciomercato.it nelle ultime ore è finito anche nel mirino di due club della Saudi Pro League: Al Ittihad e Al Nassr. Milan, possibile addio per Fofana (Ansa Foto) – calciomercato.it Un doppio corteggiamento che potrebbe cambiare gli scenari per il mediano francese classe 1999, sul quale il nuovo tecnico Amorim sta facendo delle valutazione con la società. Il Besiktas resta il club che ha mosso i passi più concreti, monitorando da vicino la situazione del giocatore e valutando la possibilità di presentare un’offerta nelle prossime settimane. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

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Secondo quanto riporta @winwinallsports, ci sono importanti novità sul futuro di Ismaël #Bennacer. Una trattativa sta prendendo sempre più forma e nelle prossime ore potrebbero arrivare sviluppi significativi. #Milan @MilanVibesIT x.com

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