Durante un'intervista a un podcast brasiliano, Rafael Leao ha elogiato Luka Modric, definendolo uno dei giocatori più forti con cui abbia mai giocato. Ha anche raccontato un aneddoto relativo al suo rinnovo contrattuale, senza fornire ulteriori dettagli. Leao ha parlato di vari aspetti legati alla sua carriera, ma senza approfondimenti su altri eventi o temi. L'intervista si è concentrata sui suoi ricordi e sulle opinioni personali riguardo a Modric e al rinnovo.

Intervistato ai microfoni di 'PodahTV', podcast brasiliano condotto da Igor Cavalari e Thiago Marques, Rafael Leao si è espresso su diversi temi riguardanti la propria carriera. Prima di pronunciarsi sul suo futuro, l'attaccante portoghese ha esaltato le qualità tecniche e umane di Luka Modric, svelando anche un aneddoto sul recente rinnovo di contratto del centrocampista classe 1985. Milan, Leao elogia Modric. "Durante Portogallo-Croazia gli ho chiesto se avrebbe giocato un altro anno o se si sarebbe ritirato. In quel momento non aveva ancora deciso. Per me è un vero mentore ed è uno dei compagni più forti con cui abbia mai giocato. Ha vinto tutto col Real Madrid, compreso il Pallone d'Oro, ma è un piacere averlo in squadra perché è una persona splendida, con un cuore enorme. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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© Pianetamilan.it - Milan, Leao incorona Modric: "Tra i più forti con cui abbia mai giocato", poi l'aneddoto sul rinnovo

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