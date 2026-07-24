Il Milan ha annunciato il rinnovo dei contratti di Francesco Camarda e Christian Comotto fino al 2031. Gerry Cardinale, rappresentante del club, ha dichiarato che questi giocatori sono considerati parte del progetto per il futuro della squadra. La decisione di prolungare gli accordi arriva a seguito di trattative con i calciatori e i loro agenti. I rinnovi sono stati comunicati ufficialmente senza ulteriori dettagli sui termini economici.

Gerry Cardinale sottolinea il progetto rivolto al futuro del suo Milan dopo i rinnovi di Francesco Camarda e Christian Comotto fino al 2031. L'attaccante e il centrocampista, rientrati dai rispettivi prestiti con Lecce e Spezia, sono stati a disposizione di Ruben Amorim a Milanello fin dall'inizio del ritiro, figurano tra i convocati per l'amichevole di domani a Glasgow contro il Celtic e domenica partiranno per la tournée in Australia., Lì saranno nuovamente valutati dall'allenatore e dallo staff anche nelle amichevoli e poi si prenderà una decisione per il loro futuro: potrebbero finire di nuovo in prestito (diverse richieste per entrambi, per Camarda si è fatta avanti la Sampdoria in Serie B, Comotto piace anche al Parma) oppure far parte della rosa rossonera per la stagione 202627. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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© Sportmediaset.mediaset.it - Milan, Cardinale sui rinnovi di Camarda e Comotto: "Rappresentano il nostro futuro vincente"

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Le parole di Gerry #Cardinale dopo i rinnovi di Francesco #Camarda e Christian #Comotto #Milan x.com

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