Parkinson la scoperta sensazionale che può prevedere la malattia finanziata dalla fondazione Michael J Fox

Una ricerca condotta dall’Unità complessa di Neurologia di un Irccs a Reggio Emilia è stata pubblicata sulla rivista internazionale ‘ Nature Medicine ’. La scoperta riguarda il Parkinson e potrebbe permettere di prevedere l’insorgenza della malattia. La ricerca è stata finanziata dalla fondazione Michael J. Fox, nota per il suo impegno nel settore. La scoperta rappresenta un passo avanti nel campo delle diagnosi precoci e si basa su uno studio condotto con metodi specifici e analisi dettagliate.

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Reggio Emilia, 16 maggio 2026 – Una scoperta sensazionale sul Parkinson ha visto protagonista l’Unità complessa di Neurologia dell’Irccs di Reggio Emilia che ha prodotto una ricerca pubblicata sulla prestigiosa rivista internazionale ‘ Nature Medicine ’. Lo studio è stato finanziato dalla Michael J. Fox Foundation, la fondazione voluta dall’attore di ‘Ritorno al Futuro’ nel 2000, due anni dopo aver rivelato di essere affetto dalla malattia, e che ha stanziato circa 500 milioni di dollari a favore di progetti di ricerca per la patologia in questione. Che cosa dice la ricerca: l’identificazione precoce dei soggetti a rischio. La ricerca si è focalizzata sul ruolo del microbioma, ovvero il patrimonio genetico del microbiota intestinale, in rapporto all’esordio e al progredire della malattia. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Parkinson, la scoperta sensazionale che può prevedere la malattia finanziata dalla fondazione Michael J. Fox ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Cosè il Parkinson e quali sono i segnali da non ignorare Sullo stesso argomento Basta un prelievo di sangue per prevedere l’Alzheimer 25 anni prima? La scoperta che fa sperare la scienzaUn prelievo del sangue potrebbe un giorno rivelare, con decenni d’anticipo, il rischio di sviluppare l’Alzheimer. Bianca Balti, dalla malattia all’impegno: nasce la fondazione Mind Your CancerDalla sua esperienza personale con la malattia (nel settembre 2024 le era stato diagnosticato un tumore ovarico al terzo stadio), nasce un nuovo... Parkinson, la scoperta sensazionale che può prevedere la malattia finanziata dalla fondazione Michael J. FoxProtagonista di questo studio l’Unità complessa di Neurologia dell’Irccs di Reggio Emilia che ha pubblicato una ricerca sulla prestigiosa rivista internazionale ‘Nature Medicine’, focalizzata sul ruol ... ilrestodelcarlino.it Parkinson. La proteina MCH-I attiva la morte dei neuroni. La scoperta è anche italianaQuesta proteina favorisce un meccanismo nel quale i neuroni catecolaminergici subiscono una degenerazione mediata dai linfociti T. Il risultato, recentemente pubblicato su Nature Communications, ... quotidianosanita.it