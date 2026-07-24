A 18 anni, l’attrice ha lasciato Ostia per trasferirsi a Roma e lavorare nel cinema. Ha raccontato che molti dei suoi film affrontano tematiche di salute mentale. Ha anche ricordato un episodio del 16 ottobre 1943, quando una donna cercò di avvertire il ghetto di Roma dell’arrivo dei tedeschi, ma nessuno le credette.

Ramazzotti ha ricordato anche quanto accadde alla vigilia del rastrellamento del ghetto di Roma del 16 ottobre 1943: «È andata a bussare a tutto il ghetto per dire: “Stanno i tedeschi”, e nessuno l’ha ascoltata perché non le davano credito». I ripetuti internamenti avevano contribuito a screditarla agli occhi degli altri: «Il suo essere illuminata era scambiato per follia». Da qui la riflessione su un tema che attraversa buona parte della carriera dell’attrice: «Attraverso il cinema mi piace parlare della salute mentale e delle fragilità mentali. L’ho fatto con il mio lavoro da regista in Felicità, l’ho fatto attraverso quasi tutti i miei personaggi, perché di salute mentale non si parla mai, si parla troppo poco e c’è ancora molto stigma». 🔗 Leggi su Vanityfair.it

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© Vanityfair.it - Micaela Ramazzotti: «A 18 anni ho lasciato Ostia per il cinema di Roma, con i miei film parlo di salute mentale. Ai ragazzi dico: alzate gli occhi dal cellulare»

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