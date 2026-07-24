Mi ha chiesto di avere rapporti nei bagni dell’università | il racconto delle studentesse dell’Università di Brescia durante un’indagine conoscitiva

Durante un’indagine conoscitiva, alcune studentesse dell’università di Brescia hanno raccontato di aver subito comportamenti inappropriati, tra cui avances indesiderate e molestie verbali in aula e durante i tirocini. Una di loro ha riferito di una richiesta di rapporti nei bagni dell’ateneo. Sono stati segnalati anche insulti, minacce e commenti sessisti, alcuni dei quali hanno coinvolto anche episodi di violenza fisica e casi di stupro.

Violenze verbali in aula e fisiche durante i tirocini, allusioni a carriere universitarie rovinate in caso di rifiuto, sessismo mascherato dietro a una battuta, pesanti avances e infine casi di stupro. Nell’indagine conoscitiva sulla violenza di genere e le molestie nell’ Università degli Studi di Brescia ci sono decine di testimonianze di studentesse e una su tre dichiara di aver subito almeno un episodio di questo tipo. Come specifica il Corriere della Sera, il fenomeno è strutturale e coinvolge diversi ambiti sociali e lavorativi e non solo l’università. Anzi, all’Università di Brescia bisogna dare atto di aver promosso un’indagine per conoscere e affrontare il problema. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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