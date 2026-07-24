Metrotranvia Vertice anti-disagi

Da ilgiorno.it 24 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un incontro si è tenuto per affrontare i disagi causati dagli allagamenti in via Cooperazione. Sono stati discussi i tempi di ripristino delle tre fermate del trasporto pubblico e le opere in corso su via Roma. Sono stati inoltre analizzati i tempi complessivi dei lavori di sistemazione e intervento.

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Gli allagamenti in via Cooperazione, il ripristino delle tre fermate del trasporto pubblico, le opere di via Roma e i tempi complessivi dei lavori. Sono i problemi maggiori che i cittadini stanno vivendo a causa del cantiere della metrotranvia Milano-Seregno e che sono stati portati al tavolo riunito da Città Metropolitana con la direzione dei lavori, Cap Holding e l’impresa esecutrice. Sul problema delle acque meteoriche in via Cooperazione, Cap Holding effettuerà nuovi approfondimenti sulla rete esistente, con videoispezione di una condotta storica individuata al centro della carreggiata e una modellazione idraulica della rete fognaria. Gli esiti saranno discussi in un nuovo incontro il 5 agosto, con l’obiettivo di individuare una soluzione concreta. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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