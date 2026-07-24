Per sabato 25 luglio, il meteo in Veneto prevede un cielo poco nuvoloso o velato, con temperature che varieranno tra 18°C e 30°C. La giornata sarà caratterizzata da condizioni di cielo coperto o parzialmente coperto, mentre la tendenza per domenica 26 luglio indica un ulteriore peggioramento del cielo.

Queste le previsioni meteo per la giornata di sabato 25 luglio e la tendenza per domenica 26. Sabato poco nuvoloso o velato. Temperature comprese tra 18°C e 30°C. Vento da Est-Sud-Est con intensità di 14 kmh. Raffiche fino a 27 kmh. Visibilità: buona. Domenica pioggia debole e schiarite. Temperature minima di 20 °C e massima di 26 °C. I venti saranno prevalentemente moderati e soffieranno da Nord-Est con intensità di 16 kmh. Possibili raffiche fino a 27 kmh. Visibilità: buona. Sabato nuvolosità scarsa. Temperature 14°C la minima e 26°C la massima. Vento da Sud-Sud-Ovest con intensità di 12 kmh. Raffiche fino a 23 kmh. Visibilità: buona. Domenica manifestazioni temporalesche e schiarite. 🔗 Leggi su Corrieredelveneto.corriere.it

Segui gli aggiornamenti su Meteo.

© Corrieredelveneto.corriere.it - Meteo Veneto, le previsioni per sabato 25 luglio: cielo coperto nel weekend

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Meteo Italia | Previsioni di Sabato 11 Luglio 2026 Temporali al Nord e caldo intenso al Sud

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Meteo Veneto, le previsioni per sabato 4 luglio: cielo velato, temperature massime fino a 31 gradi

Previsioni meteo sabato 25 luglio, a Milano e in Lombardia cielo sereno ma i temporali sono in arrivo: domenica cambia tuttoSabato 25 luglio, a Milano e in Lombardia, il cielo sarà sereno o poco nuvoloso con temperature massime di 31°C e minime di 21°C.

Temi più discussi: Meteo Veneto, le previsioni per mercoledì 15 luglio: doppia allerta gialla per caldo e temporali; Meteo Veneto, finisce il grande caldo: in arrivo temporali e calo delle temperature; Meteo Veneto. Episodi di maltempo e abbassamento delle temperature; Meteo VENETO Video: previsioni aggiornate.

#Avviso #Meteo La Protezione Civile del Comune di Venezia informa che, sulla base delle previsioni meteorologiche di Arpav, il Centro Funzionale Decentrato della Regione del Veneto ha dichiarato lo stato di allerta gialla per rischio temporali fino a martedì x.com

METEO Le Previsioni Meteo in Sicilia 21 Luglio 2026 di GLOBUS Television reddit

Meteo Veneto, le previsioni per sabato 25 luglio: cielo coperto nel weekendTempo nuvoloso in tutta la regione: qualche temporale in montagna nella giornata di domenica. Temperature tra 17 e 31 gradi in pianura ... corrieredelveneto.corriere.it

Meteo, nuova perturbazione al Centro-nord con forti temporali: le previsioni del 25-26 luglioSabato peggiora a partire dal Nordovest, mentre domenica verranno coinvolte le regioni centro-settentrionali con rischio nubifragi e forti raffiche di vento. Le previsioni meteo del 25-26 luglio ... meteo.it