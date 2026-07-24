Previsioni meteo sabato 25 luglio a Milano e in Lombardia cielo sereno ma i temporali sono in arrivo | domenica cambia tutto

Da milano.corriere.it 24 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Sabato 25 luglio, a Milano e in Lombardia, il cielo sarà sereno o poco nuvoloso con temperature massime di 31°C e minime di 21°C. Tuttavia, una perturbazione si avvicina e domenica le condizioni cambieranno, con temporali previsti in tutta la regione.

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Perturbazione in arrivo. Sabato 25 luglio, a Milano condizioni di bel tempo con cielo poco o irregolarmente nuvoloso. La temperatura più alta toccherà i 31°C, quella più bassa scenderà fino a 21°C. Sul resto della Lombardia il tempo tenderà a peggiorare dal pomeriggio sui settori alpini con temporali, soleggiato altrove. Domenica 26 luglio cambia tutto. Sia a Milano che sul resto della regione una perturbazione provocherà temporali irregolari localmente molto forti con grandine e colpi di vento. Calo termico. 🔗 Leggi su Milano.corriere.it

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