Allerta meteo gialla in Toscana il 21 luglio | temporali forti grandine e raffiche di vento

Da meteopop.it 20 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Il 21 luglio 2026, in Toscana è stata emessa un'allerta meteo gialla valida dalle 8:00 alle 23:59. Si prevedono temporali intensi, grandinate e raffiche di vento su molte aree centro-settentrionali della regione. Il Centro Funzionale Regionale ha segnalato un livello di criticità per il rischio di condizioni meteorologiche avverse. La comunicazione riguarda principalmente le zone centro-settentrionali, senza indicazioni specifiche su eventuali conseguenze o interventi.

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Allerta meteo gialla in Toscana per martedì 21 luglio 2026. Il Centro Funzionale Regionale ha emesso un avviso di criticità per il rischio di temporali forti, valido dalle ore 8:00 fino alle 23:59, su gran parte delle zone centro-settentrionali della regione. Le province interessate sono Arezzo, Firenze, Livorno, Lucca, Massa-Carrara, Pisa, Pistoia, Prato e Siena. Al momento, la provincia di Grosseto e le zone più meridionali della Toscana non rientrano nell’allerta. allerta meteo gialla per rischio temporali Toscana 21 Luglio 2026 Temporali in arrivo soprattutto nel pomeriggio e in serata. La giornata di martedì inizierà con condizioni generalmente stabili e un cielo sereno o poco nuvoloso. 🔗 Leggi su Meteopop.it

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