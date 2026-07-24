Meteo instabile eventi climatici estremi e possibili effetti sul costo di alcuni prodotti agricoli | ecco cosa potrebbe significare il super El Niño per il clima globale

Un forte riscaldamento delle acque dell’Oceano Pacifico sta causando un super El Niño, un fenomeno meteorologico che potrebbe portare a condizioni climatiche estreme in diverse parti del mondo. Si prevedono piogge intense, siccità e ondate di calore, con possibili ripercussioni sui raccolti agricoli. Gli esperti hanno definito il fenomeno come un enorme amplificatore climatico, paragonandolo a una pentola che bolle dal basso.

U na pentola che bolle dal basso. Un enorme amplificatore climatico. È così che gli scienziati descrivono il super El Niño: il fenomeno che potrebbe influenzare il clima globale nei prossimi mesi. Le previsioni dei principali centri meteorologici convergono: l’inverno 2026-2027 potrebbe essere segnato da uno degli eventi di El Niño più intensi mai osservati, il più potente degli ultimi 150 anni. E gli effetti potrebbero andare ben oltre il meteo, con conseguenze su agricoltura, disponibilità di acqua, eventi climatici estremi e aumento dei prezzi di alcuni alimenti. In questo senso, El Niño riguarda il mondo intero e ci ricorda che il sistema climatico terrestre è profondamente interconnesso. 🔗 Leggi su Iodonna.it

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Prevedere i fenomeni estremi è possibile (ma c'è un problema)

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