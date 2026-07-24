Meteo instabile eventi climatici estremi e possibili effetti sul costo di alcuni prodotti agricoli | ecco cosa potrebbe significare il super El Niño per il clima globale
Un forte riscaldamento delle acque dell’Oceano Pacifico sta causando un super El Niño, un fenomeno meteorologico che potrebbe portare a condizioni climatiche estreme in diverse parti del mondo. Si prevedono piogge intense, siccità e ondate di calore, con possibili ripercussioni sui raccolti agricoli. Gli esperti hanno definito il fenomeno come un enorme amplificatore climatico, paragonandolo a una pentola che bolle dal basso.
U na pentola che bolle dal basso. Un enorme amplificatore climatico. È così che gli scienziati descrivono il super El Niño: il fenomeno che potrebbe influenzare il clima globale nei prossimi mesi. Le previsioni dei principali centri meteorologici convergono: l’inverno 2026-2027 potrebbe essere segnato da uno degli eventi di El Niño più intensi mai osservati, il più potente degli ultimi 150 anni. E gli effetti potrebbero andare ben oltre il meteo, con conseguenze su agricoltura, disponibilità di acqua, eventi climatici estremi e aumento dei prezzi di alcuni alimenti. In questo senso, El Niño riguarda il mondo intero e ci ricorda che il sistema climatico terrestre è profondamente interconnesso. 🔗 Leggi su Iodonna.it
Segui gli aggiornamenti su Meteo.
Prevedere i fenomeni estremi è possibile (ma c'è un problema)
Notizie e thread social correlati
Che estate ci aspetta? Scatta Super El Niño: gli effetti sul climaÈ stato rilevato il fenomeno climatico noto come Super El Niño, che potrebbe influenzare la stagione estiva.
El Niño sconvolge il clima globale. Allarme Onu: intensità mai vista e fenomeni estremiL'El Niño si intensificherà tra luglio e settembre, secondo l'agenzia delle Nazioni Unite per il meteo e il clima.
Temi più discussi: Grandine grossa: fenomeni in crescita dell’80% in Italia; Allerta meteo temporali e bollini rossi: perché l'Italia è in balia degli eventi atmosferici?; Meteo agosto 2026: continua il caldo o arriva un po' di fresco?; Meteo Prossimi Giorni: Anticiclone in declino, sarà una Settimana instabile e sempre meno calda. Previsioni.
Che cos’è il super El Niño e perché ci fa paura?Meteo instabile, eventi climatici estremi e possibili effetti sul costo di alcuni prodotti agricoli: ecco cosa potrebbe significare il super El Niño per il clima globale ... iodonna.it
INFRABIKE di martedì 25 .... Valle Stura di Demonte Colle del Puriac 2506 m da Villaggio Primavera...un classico perfetto per la meteo instabile perché offre molteplici soluzioni...ma è andata alla perfezione dalle auto... comunque sempre bella facebook
Meteo: come prevedere gli eventi climatici estremi con anni di anticiposolo tra il 1993 e il 2022, secondo il Climate Risk Index, in Italia gli eventi climatici estremi hanno causato oltre 38.000 morti e un danno economico di circa 60 miliardi di dollari. Cifre imponenti ... vanityfair.it