Meteo cambia tutto | la buona notizia per gli italiani

Il clima in Italia si presenta molto variabile, con alternanza tra brevi periodi di tempo più fresco e riprese di caldo provenienti dall’Africa. L’attuale situazione meteorologica vede un continuo cambiamento tra fasi di tregua e ondate di calore intense. Questa sequenza di eventi rende il quadro complesso e articolato, con condizioni che si susseguono rapidamente. Nessuna previsione indica un miglioramento immediato, e le temperature rimangono soggette a forti oscillazioni.

Il quadro meteorologico che sta interessando la nostra penisola si presenta particolarmente complesso ed articolato, caratterizzato da un continuo alternarsi tra brevi tregue rinfrescanti ed aggressive ripartenze dell’anticiclone africano. La situazione geografica italiana si trova al momento spaccata in due, sperimentando da un lato un timido ed inesorabile calo termico al Centro-Nord e dall’altro un caldo persistente al Sud e sulle Isole Maggiori. Questa spiccata variabilità porta con sé marcati contrasti termici, in grado di generare una persistente instabilità e frequenti allerte meteorologiche su diverse regioni della nostra penisola. Il graduale calo delle temperature al Centro-Nord. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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