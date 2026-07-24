mercato dilettanti poggio doppio colpo papi e drovandi al maliseti

Due nuovi acquisti sono stati annunciati al Maliseti: Papi e Drovandi. Le società dilettantistiche di Prato e provincia continuano a muoversi sul mercato, tra riconferme e arrivi, in Prima, Seconda e Terza Categoria. La priorità rimane la preparazione sul campo e l’avvio delle coppe, che precedono i campionati. Le operazioni di mercato sono in pieno svolgimento, mentre le squadre si preparano alle prime partite ufficiali.

Tra riconferme e nuovi innesti, le società di Prato e provincia impegnate in Prima, Seconda e Terza Categoria stanno confermandosi sempre più attive sul mercato, in attesa di potersi focalizzare esclusivamente sul campo e sull’esordio nelle varie coppe (che faranno da preludio ai campionati, come da tradizione). Partiamo dalla Prima Categoria, dove il Poggio a Caiano del nuovo coach Gianfranco Trupia sta prendendo forma: al Martini sono arrivati nelle scorse ore il centrocampista Christian Piazza (prelevato dall Settignanese) ed il portiere Federico Battagliero, che nella scorsa stagione ha difeso i pali del Quarrata. In Seconda Categoria,... 🔗 Leggi su Lanazione.it

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