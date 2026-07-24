A luglio inoltrato, nel mercato dei dilettanti della provincia di Reggio Emilia, ci sono ancora trasferimenti. Un esempio è il passaggio di un difensore del 2005 alla squadra di Correggio, mentre un altro difensore si è unito al Mutina. Inoltre, un calciatore ha raggiunto il fratello in una squadra locale, e un altro si è trasferito all'United Albinea. La stagione sta per iniziare, ma le operazioni di mercato continuano.

A luglio inoltrato ci sono ancora movimenti tra le squadre dilettanti del reggiano, a meno di un mese dall’inizio della stagione vera e propria. In Eccellenza novità per il Campagnola con Cristian Truzzi, difensore del 2005. È un ex Correggese. L’Atletic Cdr Mutina ha preso l’ex Fabbrico Federico Scappi, esperto jolly di centrocampo classe 1994. Scappi arriva da cinque annate in doppia cifra, e per la categoria è un innesto di spessore. Per lui, tra l’altro, ci sono in carriera anche trenta partite in Serie C con Rimini e Reggiana. In Promozione innesto per il centrocampo per il BibbianoSan Polo che potrà contare su Patrick Corbelli, classe 1997 ex Colorno che in passato ha giocato anche in Serie D con la Correggese. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Mercato dilettanti: Gabriele Ametta raggiunge il fratello Stefano allo United Albinea. Truzzi a Correggio, Scappi al Mutina

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