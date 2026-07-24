Meloni segnale ad Arcore | lite su giustizia e preferenze In Aula la resa dei conti

Notizia in breve

La premier ha espresso l’intenzione di proseguire con le intercettazioni, in risposta alle tensioni sul tema. In Aula si è registrata una discussione accesa sulla giustizia e le preferenze politiche, con scontri tra le forze di governo. L’insofferenza verso alcune mosse di un esponente dell’opposizione ha alimentato la tensione. Per quanto riguarda la riforma elettorale, si valuta uno spostamento dei tempi di approvazione.