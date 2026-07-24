C’è un curioso paradosso nella politica italiana: a volte è proprio chi vorrebbe dimostrare l’incoerenza altrui a fotografare, involontariamente, una delle poche costanti strategiche del Paese. Marco Travaglio, nel suo editoriale sul Fatto Quotidiano, lo fa quando osserva che, alla fine, “tutti i governi italiani” finiscono per convergere su posizioni occidentali e filo-atlantiche. La conclusione è polemica. L’intuizione, invece, è tutt’altro che peregrina. Anzi: è probabilmente una delle cose più positive che si possano dire della politica estera italiana. Perché la collocazione internazionale di Roma non può essere una variabile dipendente dalle simpatie del momento, dalle letture ideologiche o dalle campagne elettorali. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Melonelly? Se Travaglio c’azzecca… Per fortuna

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

«La superteste di Travaglio vuol far causa a Travaglio»Una massaggiatrice uruguaiana coinvolta nel caso Minetti ha annunciato l’intenzione di intentare una causa contro il giornalista Travaglio.

Leggi anche: Il cortocircuito di Marco Travaglio, la magistratura va bene solo se gli dà ragione