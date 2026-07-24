Lo scrittore e intellettuale Piero Meldini ha dichiarato che i lettori trovano ancora il nutrimento dell’anima nella libreria di Rimini. Meldini ha anche scritto un libro dedicato al tema, commissionato dall’editore locale, dopo aver acquisito la libreria negli anni Ottanta. La dichiarazione è stata rilasciata durante un evento pubblico presso la sede della libreria.

Lo scrittore e intellettuale Piero Meldini alla Riminese ha persino dedicato un libro, commissionato dall’editore Manlio Maggioli, quando acquisì la libreria negli anni Ottanta. "La riminese" è una pubblicazione che tratteggia la figura della donna nella letteratura e nell’immaginario popolare e fra le protagoniste c’è anche Isotta degli Atti, il cui volto è anche il logo della libreria. "Questa è da sempre la libreria dei lettori forti e degli intellettuali, i bibliofili più attenti, per i quali passare tra gli scaffali di Mirco è come trovarsi al centro di una grande città. E per tutti Mirco è un amico e un fidato consigliere – racconta lo storico direttore della Biblioteca Gambalunga - Tra i tanti illustri intellettuali che l’hanno frequentata posso dire che è stata anche la libreria di riferimento di Sergio Zavoli ". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Meldini: "Qui i lettori trovano ancora il nutrimento dell’anima"

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