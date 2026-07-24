Meditazione Kundalini – L’energia che si risveglia attraverso il movimento
La Meditazione Kundalini, creata negli anni ’70 da Osho Rajneesh a Pune, è una tecnica attiva progettata per chi ha difficoltà a fermare la mente. Questa pratica mira a liberare il corpo, sciogliere le tensioni e favorire il silenzio interiore attraverso il movimento. È indicata per chi cerca di riequilibrare l’energia e ridurre lo stress accumulato. La meditazione si basa su esercizi che coinvolgono il corpo e la respirazione, portando a uno stato di calma e consapevolezza.
La tecnica attiva di Osho che libera il corpo, scioglie le tensioni e conduce al silenzio interiore.. (A CURA DI DAVIDE ZARDI) La Meditazione Kundalini è una tecnica attiva ideata da Osho Rajneesh negli anni ’70 a Pune, pensata per chi vive costantemente nella mente e fatica a fermarsi. Osho sosteneva che il silenzio non potesse essere raggiunto imponendosi la quiete, ma solo dopo aver liberato il corpo da ciò che trattiene. Per questo ha creato una pratica dinamica che prepara naturalmente alla meditazione profonda. Il termine “Kundalini” proviene dalla tradizione yogica e indica l’energia vitale latente alla base della colonna vertebrale. Osho ne riprende il significato, ma lo rende semplice e accessibile, privo di rituali complessi. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com
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