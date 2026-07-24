Meditazione Kundalini – L’energia che si risveglia attraverso il movimento

Notizia in breve

La Meditazione Kundalini, creata negli anni ’70 da Osho Rajneesh a Pune, è una tecnica attiva progettata per chi ha difficoltà a fermare la mente. Questa pratica mira a liberare il corpo, sciogliere le tensioni e favorire il silenzio interiore attraverso il movimento. È indicata per chi cerca di riequilibrare l’energia e ridurre lo stress accumulato. La meditazione si basa su esercizi che coinvolgono il corpo e la respirazione, portando a uno stato di calma e consapevolezza.