Nel borgo di Monteveglio, le strade si riempiono di dame, cavalieri, arcieri, giullari, falconieri e artigiani per tre giorni. La manifestazione trasforma il centro storico e l’antica abbazia in un’ambientazione medievale, con spettacoli e laboratori. La rievocazione coinvolge attori e volontari che interpretano figure storiche, creando un’atmosfera di epoca medievale. La città si anima con eventi in costume e rappresentazioni.

Sarà come fare un tuffo nel passato, ma senza dover salire su una macchina del tempo. Un viaggio di tre giorni tra dame, cavalieri, arcieri, giullari, falconieri e artigiani, che insieme torneranno ad animare le vie del borgo di Monteveglio e gli spazi dell’antica abbazia. Fremono già i preparativi per la nuova edizione di Feste da Medioevo che, dal 5 al 7 giugno, trasformerà il territorio in un luogo sospeso, in cui rievocazioni storiche e tradizioni daranno vita a uno degli appuntamenti più attesi dell’inizio estate in Valsamoggia. Organizzata dal Comune in collaborazione con la Proloco di Monteveglio e altre realtà del territorio,... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Il borgo di Monteveglio si risveglia nel Medioevo

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Squillace si risveglia: tra botteghe e arte il borgo torna protagonistaIl borgo storico di Squillace si prepara a rivivere con due eventi programmati per le prossime settimane.

San Gemini: il borgo torna nel Medioevo con l’anteprima Tempus MediiA San Gemini torna l’atmosfera del Medioevo con l’anteprima di Tempus Medii, un evento che coinvolge il centro storico del borgo.

Si parla di: Il borgo di Monteveglio si risveglia nel Medioevo.

Trattoria del BorgoSi raggiunge sempre volentieri il borgo di Monteveglio, sui Colli Bolognesi, per mettersi a tavola in questo locale dalla cucina territoriale eppur raffinata, rispettosa delle stagioni e, quel che più ... gamberorosso.it

Monteveglio: un concentrato di storia, fede e natura. Dove si mangia e si beve beneQui, nelle fasce collinari dei comuni di Valsamoggia (località Monteveglio, Bazzano, Castello di Serravalle, Savigno, Crespellano), Monte S. Pietro, Zola Predosa e zone limitrofe, è nato il vino ... quotidiano.net