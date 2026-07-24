Mbaye Niang | Al Milan spaccai una traversa Galliani mi proteggeva Non ho sprecato il mio talento

Mbaye Niang ha raccontato di aver colpito una traversa durante una partita al Milan a 17 anni e di essere stato protetto da un dirigente del club in quel periodo. Ha ricordato anche un episodio con un altro giocatore, Traoré, e ha parlato di un palo colpito in una partita contro il Barcellona. Inoltre, ha menzionato il suo rapporto con un attaccante noto e ha affermato di avere 31 anni, suscitando sorpresa tra alcune persone.

Mbaye Niang si racconta a Fanpage.it: il Milan a 17 anni, l'aneddoto di Traoré, il palo di Barcellona, Balotelli e il futuro: “Ho 31 anni, la gente si stupisce quando lo dico. Ho qualità che altri oggi non hanno”. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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