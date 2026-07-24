A Trani, sono stati sequestrati 20 milioni di euro a imprenditori cinesi coinvolti in una maxi frode fiscale. Durante le perquisizioni sono stati trovati 260mila euro in contanti e orologi di lusso. Sono state denunciate 65 persone e sequestrate 32 società fittizie. Complessivamente, sono state coinvolte 80 imprese con sedi in varie regioni italiane.

Sessantacinque persone denunciate, 32 società «cartiere» e 20 milioni di euro in beni mobili e immobili sequestrati, 80 le imprese con sedi in diverse regioni italiane coinvolte. Sono i numeri dell'inchiesta «Tesori d'Oriente» dei finanzieri del comando provinciale di Barletta Andria Trani. Le indagini, coordinate dalla Procura di Trani, sono iniziate da un controllo eseguito nell'agosto dello scorso anno relativo alla «sicurezza dei prodotti» di una società di Trani gestita da persone di origine cinese, conclusosi con il sequestro di merce, per un totale di mille pezzi, non conforme «agli standard di sicurezza disciplinati dal codice del consumo». 🔗 Leggi su Bari.corriere.it

© Bari.corriere.it - Maxi frode fiscale a Trani, 20 milioni di euro sequestrati a imprenditori cinesi. In casa avevano 260mila euro e orologi costosi

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La Guardia di Finanza sequestra oltre 11 milioni di euro a 3 imprenditori tra Barletta e Trani

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