Venerdì si è conclusa la prima giornata del Gran Premio di Ungheria 2026. Sul circuito dell’Hungaroring, nella seconda sessione di prove libere, la Ferrari ha registrato il miglior tempo con Lewis Hamilton, seguito da Charles Leclerc. Max Verstappen ha commentato che la giornata è stata difficile e ha sottolineato la necessità di rendere la vettura più veloce sul giro secco. Non sono stati comunicati ulteriori dettagli sulle prestazioni delle altre scuderie.

È calato da poco il sipario sulla prima giornata del Gran Premio di Ungheria 2026, undicesimo appuntamento del Mondiale F1. Sul circuito dell’Hungaroring, è stata la Ferrari a svettare nella seconda sessione di prove libere con Lewis Hamilton davanti a Charles Leclerc. Il britannico ha firmato il crono di 1:18.729, anticipando il compagno monegasco di 148 millesimi. La scuderia di Maranello sembra quindi poter recitare un ruolo da protagonista nel weekend magiaro. Subito competitivo anche Max Verstappen, sempre nelle prime posizioni nelle due sessioni di oggi. L’olandese ha chiuso la sua FP2 in quarta piazza, a 692 millesimi, e soprattutto davanti alle Mercedes, più in difficoltà nel venerdì ungherese. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Max Verstappen: “Venerdì difficile, dobbiamo rendere la macchina veloce sul giro secco”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Max Verstappen's Team Radio Before Crashing Out of the 2026 British GP.

Notizie e thread social correlati

Max Verstappen: “Non sono soddisfatto della macchina, siamo lenti”Max Verstappen si è ritirato a cinque giri dalla fine del Gran Premio di Gran Bretagna, undicesima gara del calendario 2026 di Formula 1, disputato a...

F1, Max Verstappen: “Non sono soddisfatto della macchina, siamo lenti”Max Verstappen si è ritirato a cinque giri dalla fine del Gran Premio di Gran Bretagna, undicesimo appuntamento del Mondiale 2026 di Formula 1,...

Temi più discussi: F1, Verstappen davanti alle Ferrari nelle FP1 a Spa. Avvio molto difficile per Antonelli e Mercedes; F1 | Verstappen a Spa per dimenticare Silverstone: Al simulatore..; Max Verstappen sulle voci riguardanti il ??suo futuro alla Red Bull: Non c'è niente da dire; Verstappen prova a ripartire dalle curve amiche di Spa.

Max Verstappen costretto ad accontentarsi del terzo posto. Fare di meglio, secondo l'olandese, era impossibile #Tuttosport #Formula1 #Verstappen x.com

Max Verstappen: Venerdì difficile, dobbiamo rendere la macchina veloce sul giro seccoÈ calato da poco il sipario sulla prima giornata del Gran Premio di Ungheria 2026, undicesimo appuntamento del Mondiale F1. Sul circuito dell’Hungaroring, ... oasport.it

Verstappen e Hamilton si sfidano di nuovo reddit

Verstappen: Giornata difficile, lavoriamo sulla messa a puntoIl venerdì di Max Verstappen sul circuito di Albert Park, a Melbourne, teatro delle prove libere del Gran Premio d’Australia 2026, è stato caratterizzato da alcune difficoltà. Il quattro volte ... it.blastingnews.com