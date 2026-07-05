Max Verstappen si è ritirato a cinque giri dalla fine del Gran Premio di Gran Bretagna, undicesima gara del calendario 2026 di Formula 1, disputato a Silverstone. Il pilota della Red Bull ha dichiarato di non essere soddisfatto della vettura, definendola lenta. La sua uscita ha provocato l’ingresso della safety car, che ha concluso la gara prima del previsto.

Max Verstappen non ha terminato il GP di Gran Bretagna, undicesimo atto del Mondiale 2026 di Formula 1 appena terminato sul tracciato di Silverstone. Il pilota della Red Bull si è infatti ritirato a cinque giri dalla fine, provocando l’ingresso della safety car che ha di fatto chiuso la gara. La vittoria è andata ad un ritrovato Charles Leclerc, il quale ha preceduto un fortunato George Russell, in qualche modo secondo precedendo l’altra rossa guidata da Lewis Hamilton, piazzatosi sul gradino più basso del podio. Non poco adirato, l’ex Campione del Mondo ha commentato quanto fatto in zona mista: “ Cosa è successo? La stessa cosa che si è verificata in Austria – ha detto Verstappen – L’ala posteriore non si è chiusa del tutto. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Max Verstappen: “Non sono soddisfatto della macchina, siamo lenti”

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Max Verstappen on His BEST RACE EVER

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