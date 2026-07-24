Il segretario regionale del SAP ha criticato il sindaco di Bologna in seguito agli ultimi eventi nella città. Durante la trasmissione di La7, ha affermato che bisogna stare molto attenti e ha espresso preoccupazione per la situazione. La discussione si è concentrata sul comportamento delle forze dell’ordine e sulla gestione della sicurezza urbana. Nessun dettaglio è stato fornito sui fatti specifici, ma si è evidenziato un clima di tensione tra polizia e amministrazione locale.

A L'aria che tira, il programma di approfondimento politico di La7 condotto da David Parenzo, è stato ospite Tonino Guglielmi. Il segretario regionale del SAP, il sindacato di polizia, ha puntato il dito contro il sindaco di Matteo Lepore dopo i fatti di Bologna. Nonostante le giustificazioni del primo cittadino del Pd, le immagini parlano chiaro. A Bologna c'è stata una vera e propria guerriglia urbana. "Chiaro, le piazze erano due - ha detto Guglielmi -. Questa poi è una loro narrazione. In realtà noi ci prendiamo la parte che ci riguarda, quella che ha visto la città rasata quasi al suolo. Sembrava di essere in guerra. Io eventi di questo genere ne ho visti veramente pochi. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Matteo Lepore, la rabbia della polizia: "Bisogna stare molto attenti"

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