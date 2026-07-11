Moretto | Khalaili? Notizia inaspettata Bisogna stare attenti
Stefano Cori Moretto ha commentato le recenti visite mediche di Anan Khalaili, definendole una notizia inaspettata. Ha aggiunto che è importante prestare attenzione a questa situazione. La notizia riguarda un evento che non era previsto e che potrebbe avere conseguenze nel contesto sportivo. Moretto ha espresso cautela, sottolineando la necessità di monitorare gli sviluppi senza trarre conclusioni affrettate.
di Stefano Cori Moretto sul canale YouTube di Fabrizio Romano ha detto la sua sulle visite mediche di Anan Khalaili, una notizia inaspettata che nnon deve lasciare indifferenti. Matteo Moretto sul canale YouTube di Fabrizio Romano, ha parlato della questione relativa alle visite mediche di Anan Khalaili. Queste le sue dichiarazioni: NOTIZIA INASPETTATA « E’ stata una notizia inaspettata. Ovviamente la salute del ragazzo viene prima di tutto. A oggi Khalaili non può ancora essere tesserato dall’Inter, perché dopo la prima parte di visite mediche e cercando di ottenere l’idoneità sportiva, il CONI ha chiesto un approfondimento, ulteriori esami che avverranno tra lunedì e martedì ». 🔗 Leggi su Internews24.com
Notizie e thread social correlati
Mentana mette in guardia sul caso Garlasco: “Bisogna stare attenti…”Il caso Garlasco torna a essere al centro dell'attenzione dopo che nuove indagini hanno sollevato dubbi sulle precedenti conclusioni giudiziarie.
Roma, il talento Jodar stupisce al Foro: “Bisogna stare attentiUn giovane talento ha attirato l'attenzione al Foro Italico durante un torneo internazionale.
Moretto: Khalaili, notizia inaspettata. E resta un campanello d'allarmeMatteo Moretto, sul canale di Fabrizio Romano, aggiorna sulle ultime notizie emerse in relazione ad Anan Khalaili, per cui il Coni ha richiesto un supplemento di visite. Si tratta di una notizia inatt ... msn.com
Moretto: Khalaili, notizia inaspettata. CONI ha chiesto approfondimenti. E’ un segnale che…Sul canale YouTube di Fabrizio Romano, Matteo Moretto ha fatto il punto sulle ultime novità in merito alle visite mediche svolte da Anan Khalaili ... msn.com