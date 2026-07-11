Moretto | Khalaili? Notizia inaspettata Bisogna stare attenti

Da internews24.com 11 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Stefano Cori Moretto ha commentato le recenti visite mediche di Anan Khalaili, definendole una notizia inaspettata. Ha aggiunto che è importante prestare attenzione a questa situazione. La notizia riguarda un evento che non era previsto e che potrebbe avere conseguenze nel contesto sportivo. Moretto ha espresso cautela, sottolineando la necessità di monitorare gli sviluppi senza trarre conclusioni affrettate.

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di Stefano Cori Moretto sul canale YouTube di Fabrizio Romano ha detto la sua sulle visite mediche di Anan Khalaili, una notizia inaspettata che nnon deve lasciare indifferenti. Matteo Moretto sul canale YouTube di Fabrizio Romano, ha parlato della questione relativa alle visite mediche di Anan Khalaili. Queste le sue dichiarazioni: NOTIZIA INASPETTATA « E’ stata una notizia inaspettata. Ovviamente la salute del ragazzo viene prima di tutto. A oggi Khalaili non può ancora essere tesserato dall’Inter, perché dopo la prima parte di visite mediche e cercando di ottenere l’idoneità sportiva, il CONI ha chiesto un approfondimento, ulteriori esami che avverranno tra lunedì e martedì ». 🔗 Leggi su Internews24.com

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