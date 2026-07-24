massi fruchi live nel luglio sangiovannese

Lunedì 27 luglio alle 21,15 si terrà in piazza Cesare Battisti un concerto gratuito con brani dagli anni Novanta a oggi. Sul palco si esibiranno Ronny Aglietti e Jonathan De Sanctis. L’evento fa parte del programma del Luglio sangiovannese, dedicato alla musica e alla condivisione. La serata prosegue le iniziative in corso nel mese, con ingresso libero e un’offerta musicale rivolta a un pubblico vario.

Arezzo, 24 luglio 2026 – Lunedì 27 luglio alle 21,15 in piazza Cesare Battisti un concerto a ingresso libero con brani dagli anni Novanta a oggi, con la partecipazione di Ronny Aglietti e Jonathan De Sanctis Prosegue il calendario degli appuntamenti del Luglio sangiovannese con una serata all’insegna della musica e della condivisione. Lunedì 27 luglio alle 21,15 piazza Cesare Battisti ospiterà infatti “Massi Fruchi Live – Concerto di musica italiana dagli anni Novanta a oggi”, spettacolo a ingresso libero organizzato dal Comune di San Giovanni Valdarno e dalla Pro Loco di San Giovanni Valdarno. Protagonista della serata sarà Massimiliano... 🔗 Leggi su Lanazione.it

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