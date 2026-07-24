Marzotto e i racconti d’impresa | Le aziende facciano sistema Priorità a competenze e persone

"Racconti d’impresa: Storie vere parole che guardano" è l’iniziativa organizzata da Confindustria Fermo nella splendida cornice di Casa Castelli a Falerone. L’incontro è servito per conoscere le esperienze imprenditoriali di Matteo Marzotto il quale si è rivolto ai numerosi industriali del fermano presenti raccontando ciò che rappresenta nel sistema moda internazionale il progetto MinervaHub S.p.A. che è un’innovativa realtà industriale italiana del settore moda specializzata in finiture, materiali e processi all’avanguardia per accessori fashion-haut de gamme. MinervaHub che ha anche partecipazioni in realtà delle Marche e del fermano, dal giugno del 2022 è presieduta da Matteo Marzotto. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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Marzotto e i racconti d’impresa: Le aziende facciano sistema. Priorità a competenze e personeL’imprenditore è stato ospite di Confindustria Fermo: ha con le Marche un legame speciale grazie alla presenza di ditte di punta di MinervaHub . ilrestodelcarlino.it