Manna | Napoli non a fine ciclo mercato solo con scelte mirate

Il Napoli non prevede di intervenire immediatamente sul mercato per sostituire l’infortunato difensore, ritenendo ancora sufficienti i centrali disponibili in rosa. La società ha deciso di non agire con rapidità, nonostante la perdita di un giocatore importante. La posizione ufficiale indica che il numero di difensori attualmente in squadra è valutato come adeguato. Non sono stati annunciati acquisti o cessioni in risposta all’assenza.

Il Napoli non intende reagire con fretta all’emergenza provocata dall’infortunio di Alessandro Buongiorno. La società riconosce il peso dell’assenza. Tuttavia, considera ancora adeguato il numero dei centrali presenti nella rosa. Il direttore sportivo Giovanni Manna ha fatto il punto sulle strategie del club. Ha confermato il confronto costante con Massimiliano Allegri. Prima di prendere nuove decisioni, la dirigenza attenderà anche il ritorno dei nazionali. Il rapporto con il nuovo allenatore rappresenta uno dei punti centrali del progetto. I due hanno già lavorato insieme e condividono valutazioni tecniche e obiettivi. Il dirigente ha spiegato: “Con Allegri viviamo in simbiosi professionale, e c’è anche grande stima umana per aver già lavorato insieme. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

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